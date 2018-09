Voici ce que vous pouvez faire pour rendre vos employés plus heureux au travail

Un employé heureux est plus productif, davantage créatif et commet moins d’erreurs. Mais que devez-vous faire pour rendre votre personnel heureux et, surtout, le garder dans cet état d’esprit ? Nos conseils.

1. Aménagez des espaces de conversation

Les bureaux paysagers sont peut-être à la mode, mais ils ne favorisent pas précisément la concentration. C’est surtout les nuisances dues au bruit qui posent problème: collègues bavards, conversations auxquelles les occupants de l’open space vont devoir assister qu’ils le veuillent ou non. Tout cela met la productivité en danger. Notre conseil ? Créez des zones de concentration silencieuses et des zones où les gens peuvent discuter ou s’échanger les tout derniers potins du bureau. Il vaut mieux aussi prévoir des espaces séparés pour les réunions.

2. Aérez

En tant qu’employeur, vous ne voulez pas que vos employés soient fatigués et raplapla en permanence. Un des grands facteurs de fatigue est la mauvaise qualité de l’air ambiant. Cela vaut donc la peine d’engager un expert pour étudier la qualité de l’air au bureau.

3. Que la lumière soit

Outre de l’air frais et un espace de bureau silencieux, la lumière joue aussi un rôle important. Et pas uniquement la lumière artificielle, mais aussi la lumière provenant de l’extérieur. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de fenêtres, qui donnent de préférence sur un parc ou un bois. Cela abaisse le niveau de stress. Indispensable, d’autant plus en hiver quand nous restons davantage confinés.

4. Un esprit sain dans un corps sain

Les sucreries ne sont pas seulement mauvaises pour la ligne mais aussi pour la concentration. Les en-cas qui ne sont pas sains font varier les taux de sucre dans le sang, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Cela vaut donc la peine de supprimer tous les aliments qui ne sont pas sains du bureau et d’introduire à la place une corbeille de fruits hebdomadaire. Ou, par exemple, dans le restaurant de l’entreprise, de limiter les options qui ne sont pas saines. Vous aidez ainsi vos employés qui ont pris de bonnes résolutions à les respecter et les autres à faire un premier pas dans la bonne direction.

5. Incluez le sport au travail

Des enfants, des obligations sociales ou des heures de travail irrégulières constituent souvent des obstacles à la pratique d’un sport, même quelques heures par semaine. C’est la raison pour laquelle ce n’est pas une mauvaise idée de donner un coup de pouce à vos employés. Prévoyez par exemple des réunions ambulatoires ou encouragez la pratique du jogging pendant la pause. Faire du sport ensemble est bon pour l’esprit d’équipe et élimine le stress. D’une pierre deux coups !

6. Créez un espace de repos

Dans les pays méridionaux, personne ne s’étonne que les employés fassent une petite sieste pendant leur pause de midi, mais chez nous ce n’est pas encore dans les mœurs. Sachez néanmoins que la sieste combat le stress et booste la productivité.