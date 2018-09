Travailler pour la Bonne Cause : Ariane Couvreur pour ECPAT Belgique

Parlez-nous de votre job…

Je travaille comme chargée de projets chez ECPAT Belgique, une organisation qui lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. En Belgique, des mineur-e-s sont victimes quotidiennement de prostitution ou de traite. Sans oublier les matériels représentant l’abus sexuel d’enfants qui circulent sur Internet. Contrairement à une idée reçue, chaque enfant, quel que soit son milieu ou sa nationalité, est vulnérable à l’exploitation sexuelle.

Qu’est-ce qui vous motive ?

Le travail qu’il reste à faire et la diversité des actions. Pour aider des victimes bien souvent invisibles, ECPAT Belgique est sur tous les fronts : campagnes de sensibilisation (www.jedisstop.be), prévention auprès des jeunes, formation des professionnels (tuteurs, avocats, éducateurs, hôteliers, etc.), recherche et plaidoyer. C’est très stimulant et je rencontre des personnes extraordinaires.

Votre bonne cause a-t-elle besoin d’aide ?

Oui, nous avons besoin de bénévoles pour relayer nos actions (animation de stands, distribution de flyers, traductions). Nous recherchons aussi des écoles où faire de la prévention. Et bien évidemment, les dons sont vitaux pour une petite organisation comme la nôtre !

