Conseils malins pour un homeworking serein

De plus en plus de personnes, employées ou indépendantes, travaillent partiellement ou totalement à leur domicile. Et le télétravail, cela ne s’improvise pas ! Voici les conseils de Viviane Cock, spécialisée en psychologie de l’espace, pour rester zen tout en étant efficace.

Choisir une zone

Avant de penser à aménager son coin bureau, il faut bien réfléchir à trouver un endroit où l’on va pouvoir travailler au calme. « Travailler sur la table de la cuisine, c’est une mauvaise idée. On oublie la chambre à coucher également ! On ne travaille pas de son lit, même si on en a envie. L’idéal c’est une pièce fermée avec une porte. » Et si l’on n’a pas la possibilité de se réserver une pièce entière, on peut se délimiter une zone. « On utilise un paravent, une étagère, un meuble, quelques plantes… pour se créer un cocon », explique Viviane Cock.

Trouver la bonne position

Au niveau de l’assise, on évite les ballons et les chaises à bascule : « Être sur un ballon pendant des heures, c’est très fatigant. Et puis ce ballon prend beaucoup de place. Quant à la chaise à bascule, les jambes sont trop statiques et c’est mauvais pour la circulation. » Le mieux serait donc d’alterner les positions assise et debout. « L’idéal c’est la table réhaussable. Sinon, on peut poser son ordinateur sur un buffet haut ou une étagère pour pouvoir travailler debout de temps en temps », explique la spécialise qui propose également de faire un peu de stretching ou même un pas de danse.

Créer un rituel de fin de journée

Il est important de mettre en place des rituels pour bien faire comprendre à son mental que c’est fini. « Quand le travail est fini, on peut faire une balade de cinq minutes à l’extérieur, passer un coup de fil à un ami, prendre une douche. Peu importe le rituel, il est important de passer du mode travail au mode détente. »

Eviter d’être face au mur

C’est un principe de base de la psychologie de l’espace : il faut arrêter de placer le bureau contre le mur. « C’est une fausse croyance qui vient de notre enfance. Or, on manque d’inspiration face au mur. Le mieux c’est d’inverser la perspective et de se placer de manière à avoir le contrôle de la pièce, face à la porte. Sinon, on utilise la technique du rétroviseur qui consiste à placer un miroir sur le mur », dit Viviane Cock, qui affirme qu’on a jamais vu un ministre ou un pdg avec un bureau installé face à un mur.

Pratiquez la « biophilie »

On s’entoure d’éléments de la nature… « Les plantes, ce n’est pas juste pour faire joli ! Elles ont un impact positif sur le moral. On peut donc placer des plantes mais aussi profiter de la vue sur le jardin, ou le parc si c’est possible. Sinon, on peut jouer sur la symbolique de la nature, grâce aux couleurs (vert et brun) ou aux matières, comme le bois. Ou encore placer tout simplement une image de forêt ou de montagne. »

Lucie Hage

www.nestyourdesk.be