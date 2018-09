Un candidat CD&V intercepté dans une voiture où 3 kilos d’héroïne étaient cachés

Un candidat sur la liste CD&V à Anvers a été appréhendé pour commerce de drogues, alors que trois kilos d’héroïne ont été découverts dans une voiture dans laquelle il se trouvait, rapportent lundi Het Nieuwsblad, De Standaard, la Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. La nouvelle tombe au plus mal pour Kris Peeters, qui tire la liste chrétienne-démocrate dans le bastion N-VA de Bart De Wever, car le ministre lance le même jour un plan de lutte internationale contre la drogue. Le suspect est Rediart Cankja (41), 46e sur la liste CD&V à Anvers et 10e sur la liste de la même formation pour le district Ekeren. M. Cankja et Shpresa S., une femme originaire du Kosovo, ont été interceptés par la police française à Vitry, une ville frontière entre la France et la Suisse en début de semaine passée.

Trois kilos d’héroïne ont été retrouvés cachés dans le véhicule qui était enregistré au nom de Shpresa S., ont confirmé des sources policières. Selon les enquêteurs, la drogue était destinée au marché suisse.

Les enquêteurs ne sont pas si surpris que le candidat CD&V soit impliqué dans le trafic de drogues. Ils connaissent plusieurs personnes de son entourage qui baignent dans des affaires de stupéfiants.

Mais comment M. Cankja a été embarqué dans une telle histoire n’est pas encore élucidé, selon les journaux. « Si tout se tient, il est évident que cet homme ne pourra pas figurer sur la liste », a réagi Kris Peeters.

Source: Belga