Mondiaux de cyclisme – Kevin De Weert dévoile sa sélection de 8 coureurs pour Innsbruck

Le sélectionneur national Kevin De Weert dévoilera ce lundi (14h00) la sélection de 8 coureurs pour les Mondiaux de cyclisme organisés cette année à Innsbruck (23-30 septembre), en Autriche. Sur le difficile parcours autrichien, Tim Wellens, Tiesj Benoot, Dylan Teuns et le champion olympique Greg Van Avermaet semblent être les certitudes de l’équipe belge.

Il devrait donc rester quatre places à attribuer. Leurens De Plus et Serge Pauwels (comme capitaine de route) peuvent espérer être de la partie. Des coureurs comme Thomas De Gendt, Floris De Tier, Dries Devenyns, Xandro Meurisse, Ben Hermans et Victor Campenaerts, champion d’Europe du contre-la-montre, sont en course pour compléter la sélection.

Le parcours de 265 km proposera un dénivelé de 4.600m, le plus important depuis les Mondiaux de Sallanches en 1980. Ces Mondiaux sont, sur papier, promis à un grimpeur avec dans le final une ascension de 2,8 km à du 11,5%, comprenant des passages à 25%. Le sommet est situé à 8 km de l’arrivée.

Le contre-la-montre individuel se disputera sur un parcours de 54 km. Une ascension de 4,9 km à du 7,1% est programmée après une trentaine de kilomètres.

Le Slovaque Peter Sagan a remporté les trois derniers maillots arc-en-ciel. Le dernier champion du monde belge est Philippe Gilbert, titré en 2012 à Valkenburg.

