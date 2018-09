Ligue des Nations – Toby Alderweireld s’est déclaré « un peu surpris de la large défaite islandaise en Suisse »

« Tout le monde sait que le match de mardi sera compliqué », a déclaré Toby Alderweireld lundi soir en conférence de presse, à la veille des débuts belges en Ligue des Nations contre l’Islande à Reykjavik. Samedi soir à Saint-Gall, l’Islande s’est lourdement inclinée devant la Suisse (6-0) pour le match inaugural du groupe 2 de la Ligue A, enregistrant sa plus lourde défaite depuis octobre 2001. « Tout le monde connait assez bien l’Islande pour savoir qu’elle a eu un jour sans », a lancé d’emblée le défenseur central de 29 ans.

« A domicile devant ses supporters, c’est une équipe très difficile à battre, ce n’était pas l’Islande habituelle. Les Islandais ont déjà battu de grandes nations », a ajouté celui qui est récemment devenu papa, ce qui lui confère un « boost » supplémentaire.

International depuis mai 2009, l’Anversois pourrait enregistrer mardi soir sa 84e cape en 94 sélections. Cette longévité ne l’empêche pas d’aborder cette nouvelle compétition avec envie et détermination. « Toute l’équipe est avide d’aller plus loin encore, de démontrer qu’elle peut toujours s’améliorer. La Ligue des Nations constitue une nouvelle opportunité de s’illustrer et de gagner un trophée », a ajouté Alderweireld.

Le joueur de Tottenham a ensuite abordé sa situation en club, lui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain et qu’on a annoncé partant lors du dernier mercato estival. « J’ai dû me battre pour retrouver ma place dans l’équipe et c’est comme une victoire pour moi », a ponctué l’international.

Vendredi soir à Hampden Park, Toby Alderweireld est resté sur le banc lors de la large victoire des Belges contre l’Écosse (0-4) en match amical.

Source: Belga