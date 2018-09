Ligue des Nations – Roberto Martinez minimise la déroute de l’Islande en Suisse

« L’Islande a rapidement été menée et n’a pas eu de réussite sur les trois premiers buts. Les Islandais voudront assurément réagir devant leur public », a déclaré Roberto Martinez au sujet de la débâcle islandaise en Suisse samedi soir (6-0). Mardi soir (20h45 belges, 18h45 locales), les Diables Rouges effectueront leur début en Ligue des Nations face à l’Islande.

« Défensivement, c’est une des meilleures équipes européennes et elle peut se montrer très dangereuse en contre-attaque. On va devoir faire très attention, se montrer consciencieux face à une équipe que nous savons compétitive », a expliqué le sélectionneur national lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match, lundi soir à Reykjavik.

« Il sera très important de bien débuter la rencontre, d’être bien concentré et d’imprimer un tempo assez élevé, comme nous l’avons fait en seconde mi-temps contre l’Écosse (victoire 0-4 vendredi, NDLR). »

Roberto Martinez, qui peut compter sur un groupe complet, aborde avec ambition cette la Ligue des Nations. « C’est une compétition fantastique et notre objectif est de terminer en tête de notre groupe. »

Le Catalan a également abordé les dernières prestations des frères Hazard. « Thorgan a démontré qu’il pouvait jouer à plusieurs positions. Il est prêt à contribuer aux performances de l’équipe nationale », a assuré Martinez. « C’est incroyable de voir Eden Hazard jouer comme ça. Il est toujours aussi bon qu’à la Coupe du monde. » Capitaine des Diables Rouges, le maître à jouer des Diables et de Chelsea a marqué 13 buts et délivré 14 assists lors de ses 26 dernières sorties sous la vareuse nationale.

Source: Belga