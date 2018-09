La fédération internationale de tennis défend l’arbitre qui a sanctionné Serena Williams

La Fédération internationale de tennis (ITF) a défendu, dans un communiqué publié lundi, les décisions de l’arbitre Carlos Ramos à l’égard de Serena Williams en finale de l’US Open, samedi à New York. « Les décisions de M. Ramos étaient conformes aux règles en vigueur et ont été réaffirmées par la décision de l’US Open d’infliger une amende (de 17.000 dollars, ndlr) à Serena Williams pour les trois infractions », a écrit l’ITF. La finale dames de l’US Open a été marquée par l’emportement de Serena Williams envers l’arbitre Carlos Ramos, qualifié de « voleur » après plusieurs incidents. L’Américaine avait été avertie pour « coaching », « bris de raquette », puis « insulte » au cours de sa finale perdue contre la Japonaise Naomi Osaka. Ce troisième avertissement a valu à Williams un jeu de pénalité. En conférence de presse après la rencontre, Williams a estimé qu’avoir reçu un point de pénalité pour avoir usé ce terme est « une décision sexiste ».

« Carlos Ramos est l’un des arbitres les plus expérimentés et les plus respectés du tennis », a indiqué l’ITF. « Les décisions de M.Ramos étaient conformes aux règles en vigueur et ont été réaffirmées par la décision de l’US Open d’infliger une amende à Serena Williams pour les trois infractions. Il est compréhensible que cet incident d’ampleur et regrettable provoque le débat. Dans le même temps, il est important de rappeler que M. Ramos a exercé ses fonctions en tant qu’arbitre conformément au règlement en vigueur et a agi tout le temps avec professionnalisme et intégrité. »

Serena Williams a écopé d’une amende de 17.000 dollars pour son comportement. L’Américaine a été battue 6-2, 6-4 par la Japonaise Naomi Osaka.

