Jack Ma quittera la présidence d’Alibaba dans un an

Le multimilliardaire chinois Jack Ma quittera dans un an, le 10 septembre 2019, la présidence du conseil d’administration d’Alibaba, a annoncé lundi le géant du commerce électronique qu’il a fondé en 1999. Le directeur général Daniel Zhang reprendra alors la présidence. Dans une interview au New York Times publiée vendredi, le charismatique patron chinois avait annoncé son intention de se consacrer désormais à des oeuvres philantropiques, mais la date exacte de son départ à la retraite n’était pas clairement précisée.

Dans un communiqué, Alibaba indique que M. Ma remettra dans un an la présidence de son groupe au directeur général Daniel Zhang.

« M. Ma poursuivra ses fonctions de président exécutif du groupe pendant les 12 prochains mois afin d’assurer une transition en douceur de la présidence à M. Zhang », selon le communiqué.

Jack Ma, considéré comme l’un des hommes les plus riches de Chine, restera en outre membre du Conseil d’administration jusqu’en 2020.

