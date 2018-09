Benoot, De Plus, Hermans, Meurisse, Pauwels, Teuns, Van Avermaet et Wellens sélectionnés pour les Mondiaux de cyclisme

Tiesj Benoot, Laurens De Plus, Ben Hermans, Xandro Meurisse, Serge Pauwels, Dylan Teuns, Greg Van Avermaet et Tim Wellens ont été sélectionnés pour les Mondiaux de cyclisme à Innsbruck (22-30 septembre), a annoncé le coach national Kevin De Weert lundi au siège de la Royale ligue vélocipédique belge (RLVB). Le champion d’Europe Campenaerts et De Plus représenteront la Belgique dans le contre-la-montre individuel. Le contre-la-montre individuel messieurs se disputera le mercredi 26 septembre sur la distance de 52,5 km. La course en ligne élites se tiendra le dimanche 30 septembre. Le parcours de 258,5 km propose un dénivelé de 4.670 mètres. Une ascension de 2,8 km à du 11,4% de moyenne figure au programme. Le sommet est situé à 8 km de l’arrivée.

Le Slovaque Peter Sagan a remporté les trois derniers titres. Philippe Gilbert, en 2012 à Valkenburg, est le dernier Belge à avoir ramener le maillot arc-en-ciel en Belgique.

Source: Belga