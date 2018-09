Affaire Vigano: le Vatican prépare des éclaircissements, annonce le conseil des cardinaux

Le Saint-Siège va apporter « les éclaircissements nécessaires » après les récentes attaques frontales d’une frange ultra-conservatrice de l’Eglise contre le pape François, a annoncé lundi le « C9 », le conseil de cardinaux qui aide François à réformer le Vatican. Accusé par un prélat conservateur italien, Carlo Maria Vigano, d’avoir sciemment couvert le cardinal américain Theodore McCarrick, soupçonné d’agressions sexuelles sur des séminaristes et des prêtres, le pontife argentin s’est jusqu’à présent refusé à tout commentaire.

Mais cela devrait changer: dans un communiqué, le « C9 » a fait part de sa « pleine solidarité au pape François » dans ce débat qui divise profondément l’Eglise américaine et secoue tout le Vatican, tout en précisant que le Saint-Siège était « sur le point de formuler les éclaircissement éventuels et nécessaires ».

Dans un pamphlet publié au moment de la visite du pape en Irlande fin août, Mgr Vigano, ambassadeur du Vatican à Washington de 2011 à 2016, a accusé le pape d’avoir ignoré pendant cinq ans tous les signalements sur Mgr McCarrick, présenté comme un prédateur sexuel notoire.

Le pape n’a pas voulu commenter ce texte dans l’avion qui le ramenait de Dublin et a par la suite affirmé que seuls « le silence et la prière » pouvaient combattre « le scandale » et « la division ».

Dans son communiqué, le « C9 » a aussi évoqué une réflexion sur la structure et la composition de ce conseil mis en place par François peu après son élection au printemps 2013 pour l’assister dans la réforme de la Curie (gouvernement du Vatican).

Le texte évoque « l’âge avancé de certains membres », même s’il pourrait y avoir d’autre motifs: le Chilien Francisco Javier Errazuriz, 85 ans, est accusé d’avoir fait la sourde oreille face aux victimes de pédophilie et l’Australien George Pell, 77 ans, fait lui-même face à des poursuites pour agressions sexuelles anciennes contre des enfants.

source: Belga