Une caméra secrète espionnait les couples dans un Airbnb

Un couple affirme avoir découvert une caméra secrète cachée dans un réveil alors qu’il louait un appartement Airbnb. Dougie Hamilton et sa petite amie expliquent que cette caméra était dirigée vers leur lit.

Dougie Hamilton a expliqué qu’il avait récemment regardé une vidéo sur YouTube qui expliquait que des caméras secrètes pouvaient être cachées dans des peluches et des boutons. Mais quand il a observé son réveil, il fut horrifié d’y trouver un minuscule objectif capable de les filmer, selon Metro UK.

Il a récemment expliqué sur Facebook: « Nous avons réservé une nuit dans un bel appartement du centre de Toronto. Nous avons passé une très belle journée dans cette ville et nous avons finalement pu nous rendre à l’Airbnb pour nous détendre. J’étais allongé sur le canapé et j’ai vu ce réveil tourné à la fois sur le living et le lit. »

Après avoir découvert une pile au lithium à l’arrière de l’appareil, la face avant s’est détachée révélant la caméra espion.

Le couple a depuis lors alerté Airbnb et la police au Canada, qui ont ouvert une enquête. « Airbnb nous a expliqué que le propriétaire avait six autres propriétés et des centaines de ‘reviews’, il semble donc que nous ayons eu de la chance. Nous n’avons été là que 20 minutes avant que je ne remarque ce réveil. Il était connecté à un fil comme un chargeur de téléphone qui ne semblait pas tout à fait approprié. »