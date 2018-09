Kanye West pense à devenir président des Etats-Unis

« 2024 »: par ce simple tweet posté samedi soir, Kanye West a enflammé la toile. Pour de nombreux médias américains, ce message serait le signe que le rappeur souhaiterait devenir président des Etats-Unis. Les prochaines élections américaines auront lieu en 2020 et 2024.

L’artiste américain affiche depuis longtemps son intérêt pour la politique. Lors des MTV Awards 2015, il avait annoncé le souhait de se présenter en 2020. Plus récemment, c’est au micro de la radio américaine WPWX que l’artiste a indiqué vouloir se présenter pour les élections de 2024. Il a ajouté: »Si je décide de le faire, je vais y arriver, je ne vais pas me contenter d’essayer« . Kanye West a déclaré n’être ni de gauche, ni de droite mais avoir de « l’amour » pour tous les partis.

Le mari de Kim Kardashian est proche de l’actuel président américain. Il a d’ailleurs à plusieurs reprises affirmé son soutien à Donald Trump et l’appelle son « frère ».

Si les ambitions politiques de Kanye West sont réelles, elles sont loin de faire l’unanimité.

On behalf of almost EVERYONE, please don’t…

On one hand, you’re smarter than the current resident. On the other hand, no thank you.

— ByeByeMissAmericanPie (@traceracer) 9 septembre 2018