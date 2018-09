La Plateforme citoyenne dénonce les nouvelles mesures annoncées par Jan Jambon

La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés dénonce les nouvelles mesures concernant les migrants annoncées lundi par le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA), et le Secrétaire d’Etat à la migration, Theo Francken (N-VA).

Selon son porte-parole Mehdhi Kassou, il s’agit de mesures coûteuses, inefficaces et destinées à occulter des problèmes plus urgents. « Le gouvernement ajoute une fois de plus des mesures coûteuses et répressives pour de moindres résultats. Il nous semble aberrant qu’on augmente le nombre de places en centre fermé à raison de 210 euros par jour et par personne au lieu d’utiliser des places déjà existantes dans tout le réseau d’accueil (Fedasil, centres ouverts, etc.) et qui reviennent à 36 euros par jour et par personne », indique M. Kassou.

« Nous nous demandons également comment le gouvernement compte s’y prendre pour évacuer un lieu de passage comme le parc Maximilien. Les quelque 150 migrants qui s’y trouvent quotidiennement ne sont pas un problème mais c’est la rentrée et on agite cet épouvantail pour faire oublier « Schild & Vrienden », l’enseignement, le racisme, la question des pensions qui constituent eux, de vrais problèmes. Par ailleurs, nous n’avons toujours pas eu de réponse à la lettre ouverte envoyée il y a trois semaines à l’ensemble des membres du gouvernement, qui proposait la création d’un centre d’accueil et d’orientation pour réellement accueillir, accompagner et informer les migrants », conclut-il.

MM. Jambon et Francken souhaitent établir un centre administratif national pour la transmigration, qui sera prochainement installé au centre 127bis à Steenokkerzeel, et démanteler ce qu’ils qualifient de « hub migratoire » au Parc Maximilien à Bruxelles.