Des ex-prisonniers renvoyés en prison pour réduire le risque de suicide des détenus

Des ex-détenus ont été renvoyés en prison afin de venir en aide à ceux qui luttent pour survivre à la vie carcérale.

Afin de lutter contre les blessures que peuvent s’infliger certains prisonniers qui ne supportent pas la vie derrière les barreaux ainsi que les suicides, un programme spécial a été mis en place au Royaume-Uni.

Vers un « espace sûr »

Baptisé ‘Faire face à la vie en prison’, celui-ci a été lancé avec le soutien du Service pénitentiaire et de probation ainsi que le ministère de la justice à l’occasion de la journée mondiale de prévention du suicide.

Il permet aux personnes emprisonnées de s’entretenir avec des ex-détenus afin d’apprendre à gérer les pensées et les sentiments difficiles. « En tant que formateurs, nous avons tous une expérience de la prison, ce qui aide vraiment pour donner au cours une crédibilité vis-à-vis des prisonniers », explique Steve qui anime une session hebdomadaire au HMP Wandsworth. « Nous voulions créer un espace sûr pour qu’ils puissent parler de leurs sentiments et apprendre à mieux les gérer et les aider à se débrouiller en prison », rajoute-t-il.

Modifier la culture

Comme le rappelle Metro.uk, les prisonniers ont dix fois plus de risques de suicider. Ce risque est d’ailleurs encore plus élevé lorsque ceux-ci entrent ou changent de prison. « Ces ateliers pourraient jouer un rôle dans la modification de la culture carcérale afin que les gens se sentent en mesure de demander de l’aide et d’encourager leur entourage à obtenir de l’aide s’ils en ont besoin », explique de son côté Alan, également animateur.

Au total 52 séances ont déjà eu lieu dans les HMP Wandsworth et Wormwood Scrubs entre octobre 2017 et mai cette année et 353 hommes ont terminé une session.