World Cup Series – Kimberly Buys deuxième du 100m papillon à Kazan

Kimberly Buys a pris la deuxième place du 100m papillon, dimanche, lors de la troisième et dernière journée de la manche d’ouverture de la Coupe du monde de natation, à Kazan (Russie), en grand bassin. Buys a nagé en 58.33, soit le quatrième meilleur temps de sa carrière sur cette distance, où elle détient le record de Belgique en 57.91. Sans grande surprise, la victoire est revenue à la reine de la distance, la Suédoise Sarah Sjöström, championne olympique, du monde et d’Europe. Sjöström l’a emporté en 57.42. La Suissesse Alexandra Touretski a pris la troisième place (59.17).

Plus tôt dans la journée, Pieter Timmers avait été éliminé en séries du 50m papillon avec le 13e temps (24.71).

Samedi, les deux Belges étaient montés sur la troisième marche du podium, Timmers pour le 100m libre et Buys pour le 50m papillon.

Timmers effectuait à Kazan son retour à la compétition. Début août, le nageur du BRABO avait été contraint de déclarer forfait pour l’Euro de Glasgow en raison d’une méningite. Pour sa première course, il avait pris la 6e place du 50m libre vendredi.

Les prochaines épreuves de Coupe du monde sont prévues ensuite à Doha (13-15 septembre), Eindhoven (28-30 septembre), Budapest (4-6 octobre), Pékin (2-4 novembre), Tokyo (9-11 novembre) et Singapour (15-17 novembre).

Les étapes de Kazan et Doha se disputent en grand bassin, toutes les autres en petit bassin.

Source: Belga