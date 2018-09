Tour du Doubs – Julien Simon remporte sa première victoire de la saison

Julien Simon (Cofidis) a remporté le 33e Tour du Doubs (Fra/1.1) dimanche, une épreuve de 188,7 km entre Morteau et Pontarlier. Le Français a battu au sprint le Lituanien Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) et l’Estonien Rein Taaramäe (Direct Energie). La lutte a été intense dès le départ et après 20 kilomètres, cinq hommes se sont portés en tête. Julien Trarieux (Delko Marseille), Gaetan Pons (Leopard), Fabien Doubey (Wanty-Groupe Gobert), Sergio Rodriguez (Euskadi-Murias) et Dylan Page (sélection suisse) se sont bien entendus et ont acquis un avantage de 3 minutes 45.

A l’arrière, AG2R a lancé la riposte pour Romain Bardet et grâce au soutien de Direct Energie, les échappés ont été repris à 60 km de l’arrivée. Les tentatives se sont alors succédées à commencer par celle lancée par Romain Sicard et Alexis Guerin. Le duo a été repris après le troisième col de la journée. Alors que le rythme était monté de quelques crans, un nouveau quintette s’est porté en tête. Bardet, Simon, Guillaume Martin, Konovalovas et Taaramae ont vite creusé un écart d’une minute sur un peloton d’une trentaine d’hommes.

Bardet a animé le final de l’épreuve en tentant – sans succès – sa chance à plusieurs reprises. Finalement, le leader des AG2R s’est présenté avec Simon et Taaramäe au sommet de la dernière ascension, le col du Larmont 4,2 km à 5,3%. Dans la descente, Bardet a chuté alors que Konovalovas revenait sur le duo de tête. Le Lituanien n’a toutefois pas pu empêcher Simon de décrocher la première victoire de la saison et de succéder à Romain Hardy au palmarès.

Source: Belga