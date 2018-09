Tour de Grande-Bretagne – Victoire finale d’Alaphilippe, la dernière étape pour Ewan

Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step) est le vainqueur final du Tour de Grande-Bretagne à l’issue de la huitième et dernière étape, disputée dimanche sur 77 km dans les rues de Londres où l’Australien Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) s’est imposé au sprint. Ewan a devancé au sprint le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) et l’Allemand André Greipel (Lotto Soudal).

Ewan, 24 ans, qui rejoindra Lotto Soudal au terme de la saison, s’offre la 29e victoire de sa carrière, la troisième de la saison. L’an passé, il s’était adjugé trois étapes du Tour de Grande-Bretagne.

Alaphilippe, lauréat de la 3e étape et maillot vert depuis la 6e, a contrôlé la course dimanche, devant surtout surveiller les bonifications. Le Français s’impose avec 17 secondes d’avance sur le Néerlandais Wout Poels (Sky) et 33 sur le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

Alaphilippe, 26 ans, a été l’un des principaux animateurs du dernier Tour de France, où il a remporté deux étapes et le maillot à pois du meilleur grimpeur. Son palmarès compte à présent 16 victoires, dont 10 en 2018. Le Français a notamment remporté cette saison la Flèche Wallonne et la Clasica San Sebastian. C’est la deuxième fois qu’il remporte à une course à étapes, après le Tour de Californie en 2016.

Alaphilippe succède au palmarès de cette épreuve au Néerlandais Lars Boom.

