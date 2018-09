Proximus League – Malines: sept points de suture pour Vanderbiest suite à un coup de coude d’Abderrahmand

Le match entre l’Union-Saint-Gilloise et le FC Malines (2-2) a été marqué dimanche par des incidents sur et en dehors du terrain. Selon le site du FC Malines, les entraîneurs adjoints Ramadane Abderrahmand (Union) et Fred Vanderbiest (FC Malines) en sont venus aux mains dans le tunnel du stade Joseph Mariën. Victime d’un coup de coude, l’assistant malinois a été transporté à l’hôpital où sept points de suture lui ont été appliqués. En toute fin de rencontre, le milieu malinois Lucas Bijker et l’attaquant unioniste Serge Tabekou ont reçu une carte rouge suite à une altercation. Mais les adjoints ont également été priés de rejoindre les vestiaires.

« Bijker a été agressé deux fois. Il a réagi et a encaissé la carte rouge », a déclaré l’entraîneur de Malines Wouter Vrancken. « Mais ce qui s’est passé ensuite dans le tunnel est une honte. Je n’ai jamais vu ça même dans les divisions régionales. Je ne comprendrais pas que cet assistant figure encore sur une feuille de match. »

Source: Belga