Mouscron: le gardien de l’Excel, Logan Bailly, poussera la liste MR

Logan Bailly (32 ans), gardien de l’Excel Mouscron (Jupiler League) poussera la liste MR pour les élections communales d’octobre, indique Nord Eclair. Cette liste sera emmenée par Philippe Bracaval, échevin et député wallon. Le MR partage le pouvoir chez les Hurlus avec le Cdh et espère encore augmenter son score de 2012 (14,43%). Pour le gardien de but, c’est une première. « Depuis que je suis arrivé à l’Excelsior de Mouscron, la saison passée, j’ai vraiment rencontré beaucoup de monde, et beaucoup de bonnes personnes. Je suis le genre de personne à vouloir faire plaisir à tout le monde. Je suis Mouscronnois ! J’aime Mouscron, et je n’ai pas peur de dire que j’y resterai quoi qu’il se passe dans ma carrière à l’avenir », indique le footballeur dans les colonnes de Nord Eclair.

Il y a six ans, d’autres anciens footballeurs de l’Excel s’étaient présentés aux élections communales, Steve Dugardein et Giovanni Seynhave. C’était sur la liste du PS. Ils ne se représentent pas cette année.

Source: Belga