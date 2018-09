Météo – Du soleil pour terminer le week-end

Le temps sera sec et doux dimanche, avec des voiles d’altitude toujours plus denses sur le nord du pays, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Le sud profitera de davantage de soleil. Le thermomètre affichera entre 20° en Hautes-Fagnes et 23 à 25° ailleurs. Dimanche soir et pendant la nuit, le ciel sera peu nuageux. La nébulosité augmentera toutefois en fin de nuit dans le nord-ouest et de la brume ainsi que quelques bancs de brouillard pourront se développer. Les minima seront compris entre 9 et 15°.

Une faible perturbation traversera le pays lundi, depuis le littoral. Brumes, brouillard ou nuages bas risquent de troubler la fête en matinée. Le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux et la plupart des régions retourneront au sec. Le mercure oscillera entre 19° à la mer et 23° en Campine.

Mardi, il fera sec et ensoleillé, avec des températures situées entre 21 et 25°.

