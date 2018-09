La tempête Florence devrait se transformer en ouragan sur la côte est américaine

La tempête tropicale Florence va grandir jusqu’à devenir un ouragan « grand et dangereux », qui frappera les Caraïbes et la côte sud-est des Etats-Unis dans les prochains jours, prévoit dimanche le centre national américain des ouragans. Florence devrait passer mardi et dimanche le long des Bermudes et des Bahamas mais ne frapperait pas directement ces îles. Ensuite, la tempête se dirigerait vers le sud-est des Etats-Unis. Les gouverneurs des états de Caroline du nord, de Caroline du sud et de Virginie ont déjà déclaré l’état d’urgence.

Le centre des ouragans recommande aux autorités de se préparer dans les prochains jours afin de limiter autant que possible les dégâts.

Source: Belga