GP de Montréal – Oliver Naesen était parfaitement placé pour le sprint

Oliver Naesen (AG2R) s’est classé quatrième du GP de Montréal, son meilleur résultat dans la course canadienne, dimanche. « Mon équipe a effectué un travail magnifique aujourd’hui », a commenté le coureur d’AG2R. « Ils mont parfaitement entouré. Je me sentais bien et j’ai décidé d’attendre le sprint. »

Le sprint a été remporté par Michael Matthews, alors que Naesen a pris la quatrième place. « Alexis Vuillermoz m’a parfaitement placé dans le dernier virage. J’ai pris l’intérieur, comme je le voulais, et j’étais dans la roue de Colbrelli. Idéalement, j’espérais qu’il cède avec l’arrivée en vue. Mais il a encore pu accélérer et deux autres sont passés devant moi », a raconté l’ancien champion de Belgique.

« Je finis quatrième, après Matthews, Colbrelli et Van Avermaet, des hommes rapides. Je peux vivre avec cela. Qu’est-ce que je peux attendre du reste de la saison? Ma saison est plus ou moins terminée ici », a souri Naesen. « Nous verrons bien, il reste encore quelques courses. »

