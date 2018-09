Egypte: libération prochaine d’une touriste libanaise ayant dénoncé le harcèlement sexuel

Une touriste libanaise condamnée à huit ans de prison pour « atteinte » au peuple égyptien après avoir dénoncé le harcèlement sexuel sera libérée prochainement, une cour du Caire ayant réduit sa peine, ont indiqué dimanche une source judiciaire et son avocat. Mona al-Mazbouh avait été arrêtée fin mai à l’aéroport du Caire alors qu’elle s’apprêtait à quitter le pays après des vacances.

Elle avait été condamnée en juillet à huit ans d’emprisonnement pour « atteinte » au peuple égyptien, après la diffusion d’une vidéo sur Facebook dans laquelle elle se plaignait vigoureusement d’avoir été victime de harcèlement sexuel.

Une cour du Caire a « accepté l’appel présenté par Mona al-Mazbouh contre (cette) peine », a indiqué une source judiciaire. Elle « a réduit sa peine à un an d’emprisonnement avec sursis », a-t-elle précisé.

Mme al-Mazbouh doit être libérée « dans quelques jours », a déclaré son avocat Emad Kamal.

Elle pourra quitter le territoire égyptien après s’être acquittée d’une amende de 30.000 livres (environ 1.450 euros), selon Me Kamal.

Mme al-Mazbouh avait diffusé une deuxième vidéo affirmant que son intention n’était pas d’insulter les Egyptiens et que, dans son précédent enregistrement, elle ne mettait pas en cause « tout le peuple égyptien ».

Le parquet l’avait accusée de « propagation de fausses rumeurs et d’atteinte aux religions ».

En mai, une Egyptienne, Amal Fathi, a été arrêtée après avoir elle aussi publié sur les réseaux sociaux une vidéo contre le harcèlement sexuel. La jeune femme, mariée à un défenseur des droits de l’Homme, est toujours en détention.

Mme Fathi fait par ailleurs l’objet d’une procédure devant le Parquet de la Sécurité d’Etat suprême pour avoir tenté « de faire échouer les dernières élections présidentielles et de provoquer un soulèvement populaire ».

source: Belga