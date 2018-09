Diables Rouges – Tielemans content de son association avec Dembélé et de sa prestation face à l’Écosse

Titulaire dans le milieu de terrain vendredi lors de la large victoire des Diables Rouges contre l’Écosse (0-4), Youri Tielemans a réalisé une partie aboutie aux côtés de Mousa Dembélé. « Individuellement, cela s’est bien passé, j’étais prêt pour ce match. J’ai eu un bon contrôle du ballon et été agressif en perte de balle, c’est ce que l’entraîneur m’avait demandé. Je suis assez content de ma prestation », a expliqué Tielemans dimanche lors d’un point presse à l’hôtel de l’équipe nationale à Glasgow. « Mousa et moi avons très bien joué contre l’Écosse mais ce sera à l’entraîneur de décider pour le prochain match. Nous sommes trois (avec Axel Witsel, NDLR) pour deux places et d’autres joueurs peuvent aussi prétendre jouer à cette position », a expliqué Tielemans deux jours avant le duel contre l’Islande en Ligue des Nations, mardi à Reykjavik (20h45). « Nous n’avons pas regardé le match entre la Suisse et l’Islande (6-0) mais nous allons l’analyser. On a déjà bien travaillé nos principes de jeu ce dimanche à l’entraînement. »

Lancé par Roberto Martinez en novembre 2016 alors qu’il n’avait encore que 19 ans et 6 mois, Tielemans compte aujourd’hui 14 apparitions sous le maillot des Diables, dont quatre à la Coupe du monde. « Je ne m’attendais pas spécialement à jouer autant en Russie », a-t-il avoué. « Sur le plan personnel, mes premières minutes au Mondial resteront évidemment spéciales. »

Le milieu de l’AS Monaco est aussi revenu sur sa première saison un peu compliquée sur le Rocher. En 35 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué un but et délivré deux assists. « J’ai beaucoup appris en restant sur le banc, surtout sur le plan mental. Je pense que c’était finalement une bonne expérience. Je suis désormais un joueur plus complet. J’ai évolué tactiquement, techniquement, physiquement mais aussi dans la vitesse de jeu. Mais je n’aurais pas bien vécu une deuxième saison comme ça. A mon âge et pour mon évolution, il faut que je joue. »

Cette saison, il a déjà trouvé le chemin des filets, lors de la défaite des siens contre Marseille (2-3). « J’ai été titulaire quatre fois et je sens que l’équipe, malgré son bilan de 4 points sur 12, est sur le bon chemin à l’entraînement. »

Source: Belga