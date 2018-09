Diables Rouges – Birger Verstraete: « Tout va beaucoup plus vite en équipe nationale »

Monté à la 85e minute de la large victoire belge (0-4) contre l’Écosse, Birger Verstraete a effectué ses débuts en équipe nationale vendredi soir à Hampden Park. Le milieu de terrain de La Gantoise est revenu sur ses premiers pas avec les Diables Rouges dimanche lors d’un point presse à l’hôtel des joueurs. Le milieu de terrain de 24 ans a été frappé par la qualité des entraînements en équipe nationale. « C’est fou, la qualité et le tempo sont tout simplement incroyables. Il faut penser plus vite, je n’avais jamais participé à de telles séances », a expliqué Verstraete, un des quatre nouveaux visages du noyau de Roberto Martinez avec Timothy Castagne, Hans Vanaken et Leandro Trossard.

« C’est fantastique de pouvoir être dans cette équipe, de faire partie de cette génération. C’est un sentiment phénoménal. J’essaye d’apprendre des plus expérimentés, comme Axel Witsel qui joue à ma place. Il me donne beaucoup de conseils à l’entraînement », a ajouté celui qui est passé professionnel à Bruges en 2012.

Après des passages à Mouscron (2014-2015) et Courtrai (2015-2017), Verstraete est actif à La Gantoise depuis janvier 2017. « Je me sens très bien là-bas, je joue presque toutes les rencontres. Je ne pense pas du tout à un éventuel transfert, je veux juste continuer à me concentrer sur mon niveau de jeu », a ponctué le ‘Buffalo’, déjà auteur de 4 buts en 6 matchs de championnat cette saison.

Mardi soir (20h45), la Belgique effectuera face à l’Islande ses débuts en Ligue des Nations. Si Verstraete est monté au jeu à Glasgow, il apparaît moins probable qu’il reçoive du temps de jeu à Reykjavik, barré au milieu par Witsel, Mousa Dembélé et Youri Tielemans.

Source: Belga