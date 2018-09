Audi Hockey League – Le Waterloo Ducks seul club avec le maximum de points, Braxgata et Racing partagent

Seul le Waterloo Ducks est parvenu à conserver le maximum de points après seulement deux journées de l’Audi Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de hockey. Les Canards waterlootois se sont en effet largement imposés 2-7 en déplacement au Daring, menant déjà la danse en tête du classement du groupe B de la Division Honneur, alors que dans l’autre poule, Braxgata et Racing ont fait match nul 1-1, partageant tous deux la 1ère place avec l’Orée. Dans la tête d’affiche de la journée, Braxgata et Racing, tous deux vainqueurs en ouverture dimanche dernier, n’ont pu se départager. Tom Boon avait dû attendre le premier pc de son équipe pour ouvrir le score (40e), mais l’Irlandais Owen Magee réagissait en plantant un tir de revers au gardien ucclois Jeremy Gucassoff six minutes plus tard (46e). Avec 4 unités, ces deux clubs sont à égalité au classement avec l’Orée, vainqueur au Dragons dimanche dernier, mais qui n’a pu décrocher plus qu’un point à domicile face au Beerschot (2-2). Le Dragons s’est lui bien remis de sa défaite initiale en remportant son derby anversois à l’Antwerp (1-3). Les champions en titre suivent donc le trio de tête avec 3 unités, devant le Beerschot (1 pt) et l’Antwerp (0).

Dans le groupe B, le Waterloo Ducks a déjà pris ses distances. Seul des douze clubs du championnat à poursuivre son sans-faute, le Watducks n’a pas fait dans le détail à Molenbeek avec 7 buts inscrits pour 2 encaissés. Avec 6 points, il devance au classement l’Herakles (4 pts), vainqueur 1-5 chez les promus étoilés du White Star, et le Daring (3), suivi de La Gantoise (2) et le Léopold (1), ces deux dernières équipes n’ayant pu se départager à la Noorderlaan (3-3).

La prochaine 3e journée, dimanche 16 septembre, verra notamment le Racing recevoir l’Orée et le Braxgata se déplacer au Dragons dans le groupe A, tandis que le Waterloo Ducks accueillera La Gantoise dans l’autre poule.

Source: Belga