Asile et migration – Dix-neuf migrants marocains secourus au large de Casablanca

La marine royale marocaine a annoncé dimanche avoir secouru, la veille au large de Casablanca, dix-neuf Marocains candidats à l’émigration clandestine, dont une femme et un enfant. Les personnes secourues avaient pris la mer samedi à bord d’une embarcation en bois « dépourvue de tout moyen de propulsion », avant d’être « abandonnées par leur passeur au milieu de l’océan », selon la marine royale, relayé par l’agence marocaine de presse (MAP).

Alertée par les familles, la marine a pu les localiser samedi soir après plusieurs heures de recherche, à une trentaine de kilomètres de Casablanca, a ajouté la marine, soulignant que « les secourus ont été ramenés saints et saufs au port de Casablanca ».

Alors que le flux de migrants a augmenté sur la route espagnole depuis la fermeture de la route par la Libye, le Maroc a stoppé 54.000 tentatives de passage vers l’Union européenne et démantelé « 74 réseaux criminels de traite d’êtres humains » depuis le début 2018, selon les chiffres officiels.

Les candidats à l’immigration irrégulière, Marocains ou Subsahariens, tentent chaque année par milliers de gagner les côtes de l’Espagne par la mer ou par voie terrestre en franchissant les clôtures séparant le Maroc des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.

Les autorités marocaines ont multiplié ces dernières semaines rafles et déplacements forcés de centaines de migrants subsahariens depuis le nord vers le sud du pays, officiellement pour « lutter contre les réseaux mafieux », s’attirant les critiques des ONG.

source: Belga