VIDEO. Un étudiant se fait remarquer lors d’un meeting de Trump

Lors d’un meeting dans le Montana, un étudiant a volé la vedette à Donald Trump. Posté derrière le président, dans le champ des caméras, le jeune homme a dû changer de place.

La vidéo a fait le tour de la Toile et a amusé beaucoup d’internautes. Pour une fois, ce n’est pas Donald Trump qui a fait parler de lui lors de ce meeting mais Tyler Linfesty, un étudiant de 17 ans placé derrière lui et dont les mimiques n’ont pas fait rire tout le monde !

Dans la vidéo, on peut voir le jeune homme réagir de manière très expressive aux propos du président des Etats-Unis. Les « grimaces » de Tyler n’ont visiblement pas plu à l’équipe de Donald Trump qui a fait changer l’étudiant de place et l’a remplacé par deux belles jeunes femmes souriantes.

Questionné par les médias américains, le jeune homme a confié que ses mimiques n’étaient pas volontaires. « Je savais que j’avais un visage expressif, mais mes réactions étaient vraiment sincères. Je ne l’ai pas fait exprès, je réagissais de manière spontanée en fonction de ce qu’il disait. Quand je n’étais pas d’accord avec lui, je le montrais. »

#PlaidShirtGuy becomes an internet sensation for making faces during President Trump's Montana rally. https://t.co/qeUGtSzlTA pic.twitter.com/KOrvbscTJr

— Inside Edition (@InsideEdition) September 7, 2018