Un « champagne » sud-africain à l’arôme très belge

L’un des meilleurs vins effervescents d’Afrique du Sud – l’appellation champagne étant réservée aux produits français – provient des caves d’un Belge installé dans la province du Cap-Occidental depuis plus de 15 ans.

Arrivé en 2001 dans la nation arc-en-ciel, Jean-Philippe Colmant y a acheté l’année suivante une ferme pour 500.000 euros avant de créer la société Colmant Cap Classique & Champagne. Dans un premier temps, celle-ci s’est concentrée sur l’importation de crus français en Afrique du sud, un marché en pleine croissance, avant de lancer en 2005 sa propre production de vins pétillants.

«L’année dernière, nous avons produit pas moins de 52.000 bouteilles» de Cap Classique, le champagne local, a souligné samedi l’assistant de M. Colmant, Schalk Basson, à l’occasion d’une visite du ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, au domaine viticole.

Les raisins employés pour la production du Cap Classique proviennent de huit vignobles différents, dont celui d’une ferme à proximité de Franschhoek, une petite ville empreinte d’influence huguenote, située à une cinquantaine de kilomètres de la ville du Cap et connue pour ses vignes et ses restaurants d’inspiration française.

L’entreprise Colmant, qui poursuit son développement, emploie actuellement 12 à 15 personnes. Plusieurs de ses vins ont obtenu ces dernières années de très bonnes notes dans des guides locaux.

Sa production, principalement consacrée à la consommation intérieure, est toutefois aussi livrée à des particuliers, restaurants et magasins jusqu’en Belgique.

