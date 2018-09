Mostra de Venise : Un film distribué par Netflix reçoit le Lion d’or

La 75e Mostra de Venise a décerné samedi son «Lion d’or du meilleur film» au réalisateur mexicain Alfonso Cuaron pour «Roma», un film distribué par Netflix. Le jury présidé par le Mexicain Guillermo del Toro, lui-même Lion d’or l’an dernier, a récompensé cette histoire de deux femmes de conditions sociales différentes dans le Mexico des années 1970.

«Aujourd’hui est l’anniversaire de Liba, la femme qui a inspiré le rôle de Cleo (l’héroïne du film), ce sera un cadeau d’anniversaire», a déclaré Alfonso Cuaron en recevant son prix pour ce fim très personnel et émouvant tiré de ses souvenirs d’enfance. «Ce prix est le témoignage de mon amour pour toi Liba, et pour mon pays», a ajouté le cinéaste oscarisé en 2013 pour son épopée spatiale «Gravity».

La Mostra a attribué les prix d’interprétation masculine à l’Américain Willem Dafoe, qui campe un Vincent Van Gogh troublant de ressemblance dans «At Eternity’s Gate» de l’Américain Julian Schnabel et son équivalent féminin est allé à la Britannique Olivia Coleman, reine Anne d’Angleterre entre humour et hystérie dans «The Favourite», du Grec Yorgos Lanthimos.

Un autre film Netflix primé

Le Lion d’Argent de la meilleure mise en scène va au Français Jacques Audiard pour son premier western, «Les Frères Sisters» et le Prix du meilleur scénario aux Américains Joel et Ethan Coen pour un autre western plein d’humour et d’ironie «The Ballad of Buster Scruggs», également distribué par Netflix.

La seule réalisatrice en compétition, l’Australienne Jennifer Kent, a reçu le Prix spécial du jury pour «The Nightingale», fresque violente pendant la colonisation britannique au XIXe siècle en Tasmanie.

Enfin, un Lion d’Or pour l’ensemble de leur carrière a été remis à l’actrice britannique Vanessa Redgrave et au réalisateur canadien David Cronenberg.