Hollywood : quatre actrices à suivre

Elles seront sur tous les fronts. Entre les séries télévisées et les longs-métrages, Zendaya, Zazie Beetz, Kiersey Clemons et Elle Fanning font partie des actrices en devenir à Hollywood. Au milieu des Gal Gadot, Emma Stone ou Jennifer Lawrence, ces nouvelles pépites émergent et se font une place sous les projecteurs.

Zendaya



Lancée sur Disney Channel, la jeune femme de 22 ans a déjà cinq projets en cours et sera à la tête de sa propre série télévisée. Baptisée « Euphoria » et produite par le rappeur Drake, elle suivra une bande d’amis plongés entre la drogue, le sexe, la recherche d’identité, le monde des réseaux sociaux, l’amour et l’amitié. En parallèle, Zendaya reprendra son rôle de Michelle Jones pour « Spider-Man : Far From Home », prévu pour le 10 juillet 2019. L’actrice américaine prêtera par ailleurs sa voix au film d’animation « Yeti & Compagnie » et jouera dans les thrillers « A White Lie » et « Finest Kind », aux côtés de Jake Gyllenhaal.

Zazie Beetz



Remarquée dans la dramédie « Easy » de Netflix et la série « Atlanta », qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards, Zazie Beetz voit les portes hollywoodiennes s’ouvrir en intégrant le monde de « Deadpool 2 » dans le rôle de Domino. Un personnage qu’elle retrouvera dans le film « X-Force », de Drew Goddard, toujours avec Josh Brolin et Ryan Reynolds. L’actrice est impliquée dans pas moins de huit autres projets , dont le très attendu « Joker » de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro.

Kiersey Clemons



Egalement présente au casting de « Easy », Kiersey Clemons est un autre visage à surveiller. Personnage récurrent dans la série « Transparent », la jeune actrice de 24 ans se tourne à présent vers le grand écran. Elle sera l’une des têtes d’affiche du très attendu « The Flash », aux côtés de Gal Gadot (2020) et tiendra l’un des rôles principaux du live-action de Disney « La Belle et le Clochard ».

Elle Fanning



A seulement 20 ans, Elle Fanning connaît un beau succès avec « Maléfique » en 2014, dans le rôle d’Aurore, aux côtés d’Angelina Jolie, signée Robert Stromberg. Un rôle qu’elle reprendra pour le deuxième opus prévu en 2020. Elle est également attendue dans le prochain film de Woody Allen, « A Rainy Day in New York », dans lequel elle partagera l’affiche avec l’autre chouchou d’Hollywood, Timothée Chalamet. Côté télévision, elle interprétera l’impératrice de Russie Catherine II dans une mini-série, baptisée « The Great », en développement chez Hulu.