US Open – Naomi Osaka surprend Serena Williams et s’offre un premier Grand Chelem

La Japonaise Naomi Osaka, 19e joueuse mondiale, a décroché son premier titre en Grand Chelem en remportant l’US Open, samedi, à New York. Osaka a battu en finale l’Américaine Serena Williams (WTA 26) 6-2, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 19 minutes. Alors qu’elle était menée 6-2, 4-3 Serena Williams a écopé d’un jeu de pénalité en raison de protestations trop véhémentes. Elle a qualifié l’arbitre de chaise, le Portugais Carlos Ramos, de « voleur » après plusieurs incidents d’arbitrage. « Je ne triche pas pour gagner, je préfère perdre. (…) Vous me devez des excuses. (…) Vous êtes un voleur », lui a lancé l’Américaine de 36 ans, en larmes sur le court.

Après cette sanction, Williams a enchaîné par un jeu blanc pour revenir à 5-4 sous les applaudissements des 23.000 spectateurs du court Arthur Ashe tout acquis à sa cause. Sur son service, Osaka n’a pas tremblé et a conclu la partie 6-4 après avoir dominé la première manche 6-2. Elle offre au passage au Japon un premier titre dans un tournoi majeur, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames.

Osaka a réussi un parcours exceptionnel à Flushing Meadows, ne perdant qu’un seul set, en 8e de finale contre la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 20).

Osaka succède au palmarès à l’Américaine Sloane Stephens. La Japonaise, 20 ans, avait gagné son premier tournoi cette année, Indian Wells.

C’était la troisième participation de Naomi Osaka à l’US Open. Lors de ses précédentes aventures à Flushing Meadows, en 2016 et en 2017, elle avait été éliminée au 3e tour. Son meilleur résultat en Grand Chelem était un 8e de finale à l’Open d’Australie cette année.

Williams, 36 ans, manque une deuxième occasion, après sa finale perdue à Wimbledon, d’égaler le record absolu de titres en Grand Chelem détenu par Margaret Court. L’Américaine reste bloquée à 23 sacres.

