Un temps doux et des températures en hausse à partir de dimanche

Le temps sera généralement sec samedi après-midi, avec pas mal de nuages moyens et élevés. Le sud du pays bénéficiera de davantage de soleil, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés en Lorraine belge, avec des valeurs de 18 à 19 degrés en plaine. Le vent sera souvent modéré de secteur sud-ouest à ouest. La nuit sera marquée par un ciel partiellement nuageux. Les minima varieront entre 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 14 degrés au littoral, sous un vent de sud à sud-ouest faible dans les terres et parfois modéré à la mer.

Dimanche, le temps sera sec et à nouveau plus ensoleillé dans le sud du pays. Au nord, les champs nuageux d’altitude seront plus nombreux. Le thermomètre affichera entre 21 et 22 degrés à la mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 25 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

La semaine prochaine débutera sous un temps toujours sec et agréable. Mardi, les maxima atteindront 25 degrés dans le centre.

Source: Belga