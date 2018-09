Tour de Grande-Bretagne – Victoire d’étape pour Stannard, Alaphilippe toujours leader

Ian Stannard (Sky) a remporté en solitaire la 7e étape du Tour de Grande-Bretagne (2.HC), samedi, entre West Bridgford et Mansfield (215,6 km). Le Britannique s’est extrait à 16 kilomètres de l’arrivée d’un petit groupe de quatre coureurs. Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a conservé son maillot de leader à la veille de l’arrivée. Stannard est à la base de l’échappée du jour, formée après 25 km. Il a été rejoint par l’Allemand Nils Politt (Katusha), l’Italien Giovanni Carboni (Bardiani-CSF) et les Britanniques Alex Paton (Canyon Eisberg) et Mark McNally (Wanty-Groupe Gobert).

Les échappés ont compté plus de 7 minutes d’avance. Paton a été le premier à lâcher prise. Stannard a placé une première accélération à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Seul Politt a pu le suivre. L’Allemand a cependant dû laisser filer Stannard, irrésistible, à 16 km de la ligne.

Le Britannique a ensuite fait parler ses qualités de rouleur pour aller décrocher le 7e succès de sa carrière. Politt a pris la deuxième place à 59 secondes. Carboni est troisième à 3:09 et McNally quatrième à 3:54.

Le peloton, avec le maillot vert Julian Alaphilippe, est arrivé 4:04 après le vainqueur. Au général, Alaphilippe conserve 17 secondes d’avance sur le Néerlandais Wout Poels (SQky) et 33 sur le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

Dimanche, le 15e Tour de Grande-Bretagne s’achèvera par une étape de 77 km dans les rues de Londres.

