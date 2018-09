Mondial de volley (m) – Les Red Dragons terminent leur préparation par une victoire sur l’Australie

La Belgique (FIVB 15) a battu l’Australie (FIVB 16) 3 sets à 0, samedi, à Alost, dans son dernier match de préparation avant le Mondial de volley messieurs en Italie. Les sets se sont achevés 25-19, 25-18 et 25-23. Le Mondial débute dimanche dans un cadre original, le prestigieux Foro Italico de Rome, où l’Italie, l’un des deux pays organisateurs avec la Bulgarie, affrontera le Japon en plein air.

Les Red Dragons entreront en compétition mercredi dans le groupe A contre l’Argentine (FIVB 7). Les Belges se mesureront ensuite à l’Italie (FIVB 4) dès le lendemain, avant de rencontrer la Slovénie (FIVB 23) le samedi 15, le Japon (FIVB 12) le dimanche 16, et la République dominicaine (FIVB 38) le lundi 17, chaque fois à Florence. Les deux premiers de chaque groupe avance à la deuxième phase de poules.

Les Red Dragons, quatrièmes de l’Euro l’an passé, ont disputé deux rencontres de préparation contre la Pologne de leur ex-coach Vital Heynen mardi et mercredi. L’équipe d’Andrea Anastasi s’est inclinée les deux fois 3 sets à 1 face aux champions du monde en titre.

La Belgique a joué samedi avec Van Den Dries 11, Deroo 15, Verhees 6, Van de Voorde 12, Rousseaux 8, D’Hulst, liberos: Stuer et Ribbens. Montés au jeu: Tuerlinckx 2, Lecat, Valkiers.

Source: Belga