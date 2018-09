Lorenzo en pole à Saint-Marin devant Miller et Vinales, Marquez 5e

L’Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati) a décroché samedi la pole position du Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP et s’élancera devant l’Australien Jack Miller (Ducati Pramac) et l’Espagnol Maverick Vinales (Yamaha). Xavier Siméon, qui dispose de la Ducati de son équipier chez Reale Avintia Racing, Tito Rabat, blessé, pour les quatre prochains rendez-vous de MotoGP, a signé le 22e temps. Lorenzo, triple champion du monde de MotoGP, a bouclé son tour le plus rapide en 1:31.629, nouveau record du circuit, en devançant Miller de 287/1000e, et Vinales de 321/1000e.

Le champion du monde en titre et leader du championnat, l’Espagnol Marc Marquez (Honda), s’élancera de la deuxième ligne après avoir terminé 5e des qualifications (1:32.016).

Siméon, 22e en 1:33.705 lors de la première manche des qualifications, s’élancera de la 8e ligne.

– Grille de départ –

. 1re ligne

1. Jorge Lorenzo (Esp/Ducati) 1:31.629 en Q2

2. Jack Miller (Aus/Ducati Pramac) à 0.287

3. Maverick Vinales (Esp/Yamaha) à 0.321

. 2e ligne

4. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) à 0.374

5. Marc Marquez (Esp/Honda) à 0.387

6. Cal Crutchlow (G-B/LCR Honda) à 0.396

. 3e ligne

7. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) à 0.399

8. Danilo Petrucci (Ita/Ducati Pramac) à 0.507

9. Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech 3) à 0.621

. 4e ligne

10. Alex Rins (Esp/Suzuki) à 0.709

11. Dani Pedrosa (Esp/Honda) à 0.740

12. Franco Morbidelli (Ita/Honda) 1:32.454 en Q1

…

. 8e ligne

22. Xavier Siméon (Bel/Ducati) 1:33.705 en Q1

(26 pilotes classés)

