Ligue des Nations – L’Espagne renverse l’Angleterre pour les débuts de Luis Enrique

L’Espagne s’est imposée 1-2 en Angleterre dans le groupe 4 de la Ligue A, samedi, à Londres, en Ligue des Nations. Menée suite au but de Rashford (11e), la ‘Roja’ a renversé la situation grâce à Saul Niguez (13e) et Rodrigo (32e) pour ouvrir l’ère Luis Enrique par une victoire de prestige. L’Angleterre, demi-finaliste du Mondial, ouvrait rapidement le score grâce à Marcus Rashford, qui reprenait en un temps un centre de la gauche de Shaw. L’Espagne du nouveau sélectionneur Luis Enrique ne mettait que deux minutes à recoller au score. Rodrigo débordait sur la droite et centrait pour Saul Niguez, dont la demi-volée ne laissait aucune chance à Pickford.

Rodrigo était ensuite à la réception d’un coup franc excentré de Thiago Alcantara pour porter l’Espagne aux commandes (32e).

L’Angleterre réagissait aussitôt. De Gea s’envolait pour détourner une tête de Rashford (36e).

En seconde période, une frappe de Thiago Alcantara frôlait la transversale (55e). De Gea était une nouvelle fois décisif face à Rashford (81e). Dans les arrêts de jeu (90e+7), Wellbeck pensait avoir égalisé, mais l’arbitre néerlandais Danny Makkelie sifflait une faute sur De Gea.

Ce groupe comprend également la Croatie, qui se déplacera mardi en Espagne.

En Ligue B, dans le groupe 2, la Grèce s’est imposée 0-1 en Estonie grâce à un but de Kostas Fortounis (14e).

En Ligue D, le Luxembourg a signé le carton de la soirée: 4-0 contre la Moldavie dans le groupe 2. Kevin Malget (34e), Olivier Thill (59e), Danel Sinani (75e) et Christopher Martins (83e) ont marqué les buts luxembourgeois.

Source: Belga