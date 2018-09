Face à la Belgique, l’Écosse a subi sa plus lourde défaite à domicile depuis 45 ans

La défaite 0-4 de l’Écosse face à la Belgique vendredi soir à Hampden Park est la plus lourde défaite à domicile subie par les Écossais depuis février 1973 et le revers 0-5 face à l’Angleterre. Cela fait donc 45 ans que la ‘Tartan Army’ n’avait subi telle déconvenue à domicile. Pour les Diables rouges, il s’est agi du plus large succès face à l’Écosse, battue lors des quatre derniers affrontements entre les deux équipes. Lors des trois confrontations précédentes, la Belgique était également parvenue à garder sa cage inviolée. Le dernier but écossais contre la Belgique date de 2001 avec le partage 2-2 à Hampden Park lors des qualifications pour le Mondial 2002.

Les derniers résultats de l’Écosse ne sont pas enthousiasmants. Le sélectionneur Alex McLeish vient à peine d’essuyer une quatrième défaite en cinq matches, de quoi inquiéter avant le duel de lundi en Ligue des Nations face à l’Albanie.

L’Écosse n’a plus participé à un grand tournoi international depuis 1998 et le Mondial français.

Source: Belga