Ebola en RDC: situation maîtrisée dans « l’épicentre »

Les autorités sanitaires ont estimé samedi à Kinshasa que l’évolution de la maladie à virus Ebola était maîtrisée dans « l’épicentre », cinq semaines après la déclaration de l’épidémie qui a déjà fait 89 décès dans l’est de la République démocratique du Congo. Le 1er août, le ministre de la Santé avait annoncé la survenue d’une épidémie d’Ebola dans la province du Nord-Kivu.

Dans la zone de santé de Mabalako où il y a eu le plus des cas au début de l’épidémie, « depuis le 13 août, il n’y a pratiquement plus de cas, on peut dire que la situation est maîtrisée au niveau de l’épicentre », a déclaré le Dr Oly Ilunga Kalenga, ministre de la Santé au cours d’une conférence de presse. « A ce jour, nous avons 129 cas (dont 31 probables et 98 confirmés), 89 décès et 33 patients qui ont été guéris », a-t-il indiqué.

L’inquiétude était montée d’un cran jeudi après l’annonce de deux premiers décès à Butembo, plaque tournante des échanges de la RDC avec des pays voisins comme l’Ouganda. Il s’agissait d’une femme et d’un personnel soignant qui avait été en contact avec elle.

source: Belga