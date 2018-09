Décès du PM d’Abkhazie, région séparatiste de Géorgie, dans un accident de voiture (2)

Le Premier ministre de la république séparatiste d’Abkhazie, territoire prorusse situé en Géorgie, est décédé dans un accident de voiture, indique l’agence de presse russe TASS.

Gennady Gaguliya, 70 ans, a été tué dans un accident de la route entre Psoou, dans le sud de la Russie voisine, et Soukhoumi, dans la région séparatiste, selon un communiqué publié sur le site du cabinet abkhaze.

Le véhicule qui transportait le Premier ministre Gennady Gaguliya est entré en collision avec une autre voiture empruntant la même voie, a indiqué le ministre adjoint des Affaires intérieures de la république séparatiste prorusse.

Le garde du corps et le chauffeur du Premier ministre ont été blessés dans l’accident et ont été transportés à l’hôpital.

Le véhicule de M. Gaguliya faisait partie du cortège d’une délégation officielle qui revenait d’une visite en Syrie. L’Abkhazie se situe à l’ouest de la Géorgie sur les côtes de la Mer Noire.

Avec l’Ossétie du Sud, l’Abkhazie a fait sécession de la Géorgie en 1992. Ces deux territoires demeurent depuis lors des entités disputées, leur statut de république n’est reconnu que par la Russie et une poignée d’autres petits Etats. Moscou y maintient une forte présence militaire.

Ancienne république de l’Union soviétique, la Géorgie entretient avec Moscou un désaccord sur la candidature de Tbilissi à l’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN.

