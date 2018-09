Coupe du monde (dames) – La Belgique prend sa revanche sur la Turquie (78-60) en préparation à Vilvorde

La Belgique a pris sa revanche sur la Turquie et s’est imposée 78-60 (mi-temps: 43-32) pour sa deuxième rencontre de suite face aux Turques, 5es du dernier Euro, samedi à Vilvorde. Les Belgian Cats se préparent pour la Coupe du monde fin septembre à Tenerife. Manquaient à l’appel samedi les deux fers de lance du jeu intérieur belge, Ann Wauters (genou) et Emma Meesseman (entorse). Antonia Delaere, victime d’une entorse la semaine dernière à Valence effectuait sa rentrée. C’est à longue distance que les Belges ont pris le large avec Julie Allemand (15 points) et Julie Vanloo (17 unités). Kyara Linskens a frôlé le double-double (15 points, 9 rebonds) pour permettre aux Belges de mener d’un bout de la partie.

Les Belgian Cats joueront encore deux rencontres, face à l’Argentine vendredi (21h00) à Natoye et dimanche après-midi (14h15) à Courtrai. Qualifiées pour la Coupe du monde aussi, les Argentines sont devenues championnes d’Amérique du Sud pour la première fois depuis 70 ans en battant le Brésil (65-64) en finale à Tunja en Colombie.

La Belgique est versée dans la poule C à la Coupe du monde à Tenerife du 22 au 30 septembre avec l’Espagne, le Japon et Puerto Rico. C’est la première participation de la Belgique (hommes et dames confondus) à un championnat du monde seniors.

. Samedi:

Belgique – Turquie 78-60

25-19/18-13/23-16/12-11

Belgique: 20/35 à 2pts, 10/20 à 3 pts, 8/12 LF, 33 rebonds (pour 29 à la Turquie), 16 assists, 14 pertes de balle, 19 fautes. K. Mestdagh 11, Nawezhi, Carpréaux 2, Delaere, Linskens 15 (9 rbds), H. Mestdagh 6 (2×3), Geldof 2, Grzesinski, Nauwelaers 2, Vanloo 17 (5×3), Raman 8, Allemand 15 (3X3)

Source: Belga