Coupe Davis – Nadal forfait contre la France en demi-finale

Le N.1 mondial Rafael Nadal, blessé au genou droit, a déclaré forfait pour la demi-finale de Coupe Davis entre la France et l’Espagne (14-16 septembre), a annoncé samedi la Fédération espagnole de tennis (RFET). « Rafael Nadal ne pourra pas jouer la rencontre contre la France à Lille. Sa blessure à un genou subie à l’US Open l’empêche d’être en mesure de jouer cette demi-finale », a déclaré le capitaine Sergi Bruguera, dans le communiqué de la RFET.

« Nous espérons qu’il se rétablisse rapidement et nous apprécions son soutien à l’équipe espagnole pour cette Coupe Davis », a-t-il poursuivi.

Le Taureau de Manacor, strappé à deux reprises, le visage grimaçant, a dû abandonner vendredi soir lors de sa demi-finale de l’US Open face à l’Argentin Juan Martin Del Potro, alors qu’il était mené deux sets à zéro (7-6 (7/3), 6-2) après deux heures de match.

« Je ne crois pas que ce soit très grave, c’est toujours la même chose, une tendinite, mais ça m’empêche de jouer », a estimé le Majorquin de 32 ans, qui avait été contraint à trois combats à rallonge avant de jeter l’éponge, dont un dernier de près de cinq heures face à l’Autrichien Dominic Thiem (9e).

Ce n’est pas la première fois que Nadal connaît des soucis aux genoux. Le droit l’avait régulièrement handicapé entre 2008 et 2010, l’obligeant à s’éloigner plusieurs mois du circuit, mais c’est le gauche qui l’avait forcé à écourter sa saison en 2012, dès Wimbledon, après son élimination au deuxième tour.

La saison dernière, une fois assuré de finir l’année sur le trône du tennis mondial, l’Espagnol avait déclaré forfait au cours du Masters 1000 de Paris, puis n’avait joué qu’un seul match au Masters de fin d’année à Londres.

Avec le forfait de Nadal, quatre fois vainqueur de la Coupe Davis (2004, 2008, 2009 et 2011), l’Espagne perd son leader emblématique, qui lui avait apporté deux points contre l’Allemagne en quarts de finale (3-2) en avril.

Pour remplacer le N.1 mondial, Bruguera a fait appel à Albert Ramos, 52e joueur mondial. « Nous avons pleinement confiance en lui. Il faut se rappeler qu’il a été le héros de la série contre la Grande-Bretagne à Marbella », a-t-il expliqué.

Début février, le Catalan avait en effet remporté ses deux simples, contre Liam Broady et Cameron Norrie, pour permettre la qualification de l’Espagne pour les quarts.

Il rejoint ainsi Pablo Carreno (12e), Roberto Bautista (22e), Feliciano Lopez (63e) et Marcel Granollers (107e) dans l’équipe qui aspire à faire tomber le tenant du titre.

Source: Belga