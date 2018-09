Coupe d’Afrique des Nations 2019 – La Gambie de Saintfiet partage contre l’Algérie, tensions dans le stade

Tom Saintfiet a débuté son aventure comme sélectionneur national de la Gambie par un partage 1-1 contre l’Algérie en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). La rencontre a débuté avec une heure et demie de retard car trop de supporters avaient pénétré dans l’Independence Stadium de Bakau. Environ 40.000 personnes ont pris place dans une enceinte censée en accueillir 25.000. Des spectateurs se sont placés au bord du terrain ou encore sur les pylônes où sont installés les projecteurs. Des bousculades en tribunes ont fait plusieurs blessés.

Baghdad Bounedjah a ouvert le score pour les visiteurs en début de seconde période, Assan Ceesay a égalisé.

Saintfiet a pour mission de qualifier la Gambie à la CAN 2019. Son contrat court jusqu’au terme des qualifications. Dans le groupe D, la Gambie a perdu son premier match contre le Benin. Le 10 octobre, les troupes de Saintfiet iront au Togo, qui affronte le Benin dimanche.

L’Algérie est en tête avec 4 points, devant le Benin (3), la Gambie (1) et le Togo (0). Les deux premiers se qualifient pour la CAN, organisée au Camerou.

