Participer aux vendanges le temps d’une journée ? C’est possible dans ces domaines

Alors que les vignerons éprouvent des difficultés à embaucher suffisamment de main d’oeuvre pour les vendanges, les amateurs de vin curieux cherchent quant à eux à y participer de manière ponctuelle pour mieux comprendre cette période cruciale dans l’élaboration de leur boisson favorite.

Parfois, quand ils ouvrent leurs portes au public, les domaines, notamment ceux des vignerons indépendants, offrent bien plus qu’une expérience immersive au moment des vendanges. La preuve.

En Provence : Suivre le raisin de la vigne jusqu’au chai

Domaine de Fontenille : La propriété du Lubéron, qui s’illustre aussi par la cuisine de son chef Jérôme Faure, organise des « matinées vendanges », à 45 euros par personne. De 8h à 11h, les vendangeurs d’un jour donnent leurs premiers coups de sécateur avant de découvrir le chemin du raisin jusqu’au chai. Le tarif comprend aussi une visite de la cave. La demi-journée se termine par une pause gourmande. A noter que la participation est soumise à la condition d’une réservation préalable.

Vivre les vendanges en champagne

Champagne Boulard Bauquaire : Le champagne n’est pas un vin comme les autres. Et ses vendanges ont inévitablement un goût différent. Encore plus intrigantes, elles s’ouvrent au public au domaine Boulard Bauquaire, à quinze kilomètres au nord de Reims. Durant toute une journée, c’est-à-dire pas moins de six heures, les vendangeurs découvriront en quoi consiste le travail des saisonniers. Expérience immersive assurée. Compter 30 euros par personne. Les candidats seront récompensés d’une dégustation de trois champagnes du domaine qui récolte pinot noir et pinot meunier.

Bordeaux : s‘essayer à l’assemblage

Vignobles Carles : Quelle plus belle opportunité que de s’essayer à l’assemblage d’un vin au sein de l’appellation Saint-Emilion Grand Cru ? Les propriétaires du Château Panet promettent d’associer cet atelier à une session de vendanges manuelles. Les participants assistent même au début d’une micro-vinification de rosé. Les oenophiles qui se seront essayés à l’assemblage repartiront avec leur propre vin. Compter 75 euros par personne.

Languedoc : Découvrir le pressurage d’un vin bio

Domaine d’Anglas : Après avoir rempli les caisses de grappes de raisin, on aimerait bien connaître les étapes suivantes et surtout comprendre concrètement comment se passe l’un des moments-clés : le pressurage. Le couple Gaussorgues propose de vivre cette expérience au sein de leur domaine, niché au coeur des gorges de l’Hérault. L’initiation dure pas moins de six heures, puisque les participants démarrent la journée par un petit-déjeuner avant de découvrir comment vendanger. Ils ont droit à un pique-nique pour le déjeuner et une visite du chai. Compter 25 euros par personne.

Participer au tri dans le Roussillon



Clos de Vènes : Si les oenophiles sont curieux de découvrir une journée de vendanges, ils sont d’autant plus intéressés de découvrir la suite des étapes de production de leur boisson préférée. Le domaine familial, qui oeuvre en AOC Minervois, offre l’opportunité de participer à la coupe et au tri à la cave. Seule condition : avoir réservé une nuit dans l’une des cinq chambres d’hôtes de la maison de maître datant du XIXe siècle, située entre Carcassonne et Narbonne.

Partager le déjeuner vigneron dans la Vallée du Rhône



Domaine Michelas – Saint-Jemms : Par groupe de vingt à trente personnes, le domaine permet de contribuer à la reconnaissance des appellations Hermitage et Crozes-Hermitage lors d’une matinée complète aux côtés des saisonniers. Si chacun saisira bien l’épinette, les participants ne manqueront pas l’une des traditions phares des vendanges : le déjeuner de vigneron. Ces derniers auront aussi la possibilité de suivre un atelier de découverte de la vinification. Compter 20 euros de participation.