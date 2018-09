Combien d’heures faut-il dormir par nuit pour rester en bonne santé ?

De nouvelles recherches présentées au dernier Congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) montrent qu’il faut dormir entre six et huit heures par nuit pour rester en bonne santé, et que dormir plus ou moins aurait des effets néfastes sur le bien-être général.

Dans la première des trois études présentées lors de l’événement, des chercheurs de l’Onassis Cardiac Surgery Centre (Grèce) ont mené une méta-analyse pour examiner le lien entre durée de sommeil et risque de maladie cardiovasculaire (MC) en passant en revue 11 études concernant au total 1.000.541 adultes sans histoire de MC.

Les gros dormeurs ont un risque accru d’AVC

Ils ont trouvé qu’en comparaison avec les personnes qui dormaient entre six et huit heures par nuit, les petits dormeurs (moins de 6 heures) enregistraient un risque accru de 11% de développer ou de périr d’une maladie des coronaires ou d’un AVC au cours d’un suivi de 9,3 années en moyenne. Chez les gros dormeurs, ceux qui se reposaient plus de 8 heures par nuit, le risque était accru de 33%.

« Nos résultats montrent que trop ou trop peu de sommeil pourrait être néfaste pour le cœur », a commenté l’auteur de l’étude, le Dr. Epameinondas Fountas. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier exactement pourquoi, mais nous savons que le sommeil influence les processus biologiques comme le métabolisme du glucose, la tension et l’inflammation, qui ont tous un impact sur les maladies cardiovasculaires. »

Une grasse matinée de temps en temps

« Quelques nuits courtes ou des grasses matinées occasionnelles ont peu de chance de nuire à la santé, mais de plus en plus de preuves s’accumulent pour montrer que le manque de sommeil chronique ou des nuits trop longues sont à éviter », a ajouté le Dr. Fountas. « La bonne quantité de sommeil est une partie importante d’une vie saine. »

Le manque de sommeil chronique peut nuire à la santé

Des recherches du Spanish National Centre for Cardiovascular Research (CNIC) de Madrid, qui ont aussi été présentées lors du même congrès, montrent que le manque de sommeil chronique pouvait nuire à la santé.

Après avoir suivi le sommeil de 3.974 adultes d’âge moyen et en bonne santé sur une période de sept jours, les chercheurs ont trouvé que les personnes qui dormaient moins de six heures par nuit ou qui se réveillaient à plusieurs reprises pendant leur sommeil enregistraient un risque accru d’athérosclérose asymptomatique, une maladie qui entraîne un raidissement et une obstruction des artères, par rapport aux sujets qui dormaient entre sept et huit heures par nuit d’un sommeil moins haché.

Les personnes qui dormaient peu ou qui se réveillaient souvent étaient aussi plus susceptibles de souffrir d’une forte glycémie, d’hypertension et d’obésité, autant de facteurs qui augmentent les risques de maladies cardiaques, d’AVC et de diabète.