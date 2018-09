Qui dit rentrée scolaire dit aussi retour des microbes et autres maux des cours de récré! Comment garder votre enfant en bonne santé sur les bancs de l’école ? Voici quelques conseils à lui donner pour éviter les maladies à répétition.

Se laver les mains

La prévention est le meilleur moyen pour éviter les maladies. Bien se laver les mains est essentiel pour éviter d’attraper un rhume, une gastro-entérite ou, plus grave, la grippe. Avant de manger, après avoir été aux toilettes, après une activité ou lors de son retour à la maison: il est important que votre bambin se lave les mains durant 20 bonnes secondes. Vérifier qu’il se les savonne bien avant de les rincer. Dites-lui également de ne pas toucher son visage quand il a les mains sales.

Éviter la contagion

S’il est trop tard et que votre enfant est tombé malade, il est important qu’il ne contamine pas toute sa classe. Le garder à la maison est le meilleur moyen d’éviter l’épidémie mais votre bambin peut toutefois déjà être contagieux avant que les premiers symptômes de la maladie n’apparaissent. Apprenez-lui à se moucher correctement et à jeter son mouchoir après utilisation. S’il doit éternuer ou tousser, qu’il le fasse dans son coude. Dites-lui également de ne pas partager sa collation quand il est malade.

Des vaccins à jour

Les infections participent à l’immunité de l’enfant mais ce qu’il faut véritablement éviter, ce sont les maladies plus dangereuses. Et contre ces dernières, seule la vaccination peut préserver nos petites têtes blondes. D’où l’importance d’un carnet de vaccination à jour. L’Europe connaît actuellement une épidémie de rougeole (plus de 40.000 cas d’infection), maladie potentiellement mortelle, car certains parents refusent ou oublient de vacciner leurs enfants.

Renforcer le système immunitaire

Veillez à ce que votre enfant mange des fruits et légumes en suffisance. L’apport en fer est particulièrement important pour le système immunitaire, et ce dès le plus jeune âge. Jusqu’à leurs 5 ans, les enfants sont très sensibles aux épisodes infectieux. Il est important qu’ils fassent de l’exercice et qu’ils aillent se coucher tôt. Les écrans sont donc à bannir au moins une heure avant d’aller au lit. Cela leur permettra de mieux se défendre contre les agressions extérieures.

Aller aux toilettes

De nombreux enfants ne vont pas assez aux toilettes durant la journée. Cela est parfois dû à l’hygiène douteuse de certains WC dans les écoles ou au manque de papier. Mais un enfant devrait uriner cinq à six fois par jour. S’il se retient, il peut souffrir de gênantes infections urinaires ou de constipation.

Les poux, fléau des préaux

S’ils ne représentant aucune menace pour la santé de vos enfants, les poux constituent toutefois un autre désagrément des cours de récré. Ces insectes parasites sévissent toute l’année mais les pics épidémiques se présentent surtout aux retours en classe. Contrôlez régulièrement la tête de votre enfant. N’hésitez pas à faire des traitements anti-poux préventifs. L’huile essentielle de lavande est reconnue pour ses vertus anti-poux.

Attention aux maux de dos

Enfin, les maux de dos sont également à surveiller. Les enfants qui font trop de sport peuvent souffrir de maux de dos, tout comme ceux qui n’en font pas assez. Il faut aussi faire attention au poids et à la taille du cartable. La charge ne doit pas dépasser plus de 10% du poids de l’enfant.