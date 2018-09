Comment remplir la boîte à tartines de votre enfant avec des aliments sains ?

Des bâtonnets de carotte avec un dip aux légumes ou des tortillas maison avec du houmous: il n’y a pas que les végétariens et les bobos qui en sont dingues! Les enfants les mangent aussi avec beaucoup de plaisir. C’est du moins la philosophie de l’auteure, cuisinière et maman Marta Majewska. Son fils de trois ans, Fer, adore les dattes séchées, les patates douces et les navets frits. Grâce aux conseils ci-dessous, ce sera bientôt aussi le cas de votre enfant!

Préparer des repas délicieux, sains et variés pour votre enfant, beaucoup de parents en rêvent, mais entre le rêve et la réalité se dressent des obstacles pratiques sous la forme d’un manque de temps, de papilles gustatives critiques et de traumatismes à table. Pourtant, rien ne sert de compliquer, affirme Marta Majewska. En tant que maman célibataire avec deux boulots, elle doit jongler avec le temps et les moyens, mais elle parvient quand même à remplir la boîte à lunch de Fer tous les jours avec des aliments sains. Comment y arrive-t-elle? Courte explication.

1. L’union fait la force

«Votre fils ou votre fille tire toujours la tête quand vous déposez une assiette de légumes sur la table? Envisagez de lui donner voix au chapitre dans le menu. Je propose généralement à Fer plusieurs choix pour le lunch ou le repas du soir. S’il peut choisir lui-même ce qui sera dans son assiette, il n’a par la suite aucune excuse pour ne pas le manger. Attention: je ne le laisse bien entendu pas choisir entre des bonbons ou des carottes, mais je ne lui donne que des options saines. Cette approche fonctionne jusqu’ici: Fer adore les légumes.»

2. Commencer, c’est avoir à moitié fini

«Cuisiner sainement demande du temps, mais vous ne devez pas non plus exagérer. Une demi-heure par jour suffit pour réaliser un lunch sain pour votre fils ou votre fille. Mon conseil ultime? Cuisinez toujours plus que nécessaire, de façon à pouvoir utiliser les restes pour le lunch du lendemain. De plus, cela peut déjà aussi vous donner un bon coup de pouce si vous cuisinez un peu plus le dimanche, et préparer par exemple deux ou trois lunches pour la semaine. Vous gagnez ainsi pas mal de temps!»

3. Ne soyez pas trop paresseux

«Essayez de préparer vous-même les en-cas de votre enfant. Vous serez ainsi assurée qu’ils contiennent peu de sucre et qu’ils fourniront assez d’énergie à votre enfant pour la journée. Par exemple, préparez vous-même des dips de légumes, ou passez des tortillas au four pour en faire des chips. Ce sont des choses qui ne doivent pas prendre trop de temps, mais qui permettent par exemple que votre enfant ne réclame pas des chips pas du tout saines. Mes petites boulettes d’énergie sont aussi un coup dans le mille. J’en prépare une quinzaine le dimanche et j’en donne deux à Fer chaque jour avec son lunch.»

4. Mix and match

«Un lunch sain se compose toujours d’un mix de différents groupes d’aliments. Ma base se compose toujours de légumes et de fruits, de préférence de saison. C’est meilleur marché et meilleur aussi pour l’environnement. Si vous êtes un peu serré(e) au niveau financier, vous pouvez aussi chercher dans les magasins les légumes bizarres, c’est-à-dire les légumes à l’esthétique moins parfaite, mais nettement moins chers. En outre, j’ajoute toujours des protéines au lunch avec un œuf dur par exemple. Les protéines vous rassasient plus longtemps que les hydrates de carbone rapides que l’on trouve par exemple dans le pain blanc. Et plus votre fils ou votre fille sera rassasié(e) longtemps, moins il y aura de risques qu’il ou elle se jette sur une collation pas saine l’après-midi!»

5. N’oubliez pas de rire

«L’essentiel? Essayez de ne pas trop stresser à table et osez expérimenter. J’essaie toujours de rendre la lunchbox de Fer la plus fun possible. Par exemple, je découpe les chips de tortillas maison en forme de bonhomme et les pommes que je lui donne le matin en forme de bateau. Ces formes spéciales rendent le lunch plaisant au regard, et c’est important pour votre enfant. De plus, j’essaie quelque chose de nouveau une fois par semaine. C’est ainsi que cette semaine j’ai cuit des navets à la poêle avec un peu d’huile d’olive et du Parmesan. Fer a adoré!»

Boulettes d’énergie aux myrtilles Ingrédients pour 10 boulettes (5 portions): 40 g de myrtilles fraîches 25 g de pâte de noix de cajou 50 g de flocons d’avoine 15 g de noix de coco râpée 2 dattes douces non sucrées Placez tous les ingrédients dans le blender et mixez jusqu’à l’obtention d’une masse lisse (vous pouvez aussi utiliser un mixer). Roulez 10 boulettes. Conservez-les au réfrigérateur 5 jours maximum.

Mare Hotterbeekx