US Open – Touché au genou, Nadal abandonne en demi-finale contre del Potro

L’Argentin Juan Martin del Potro est le premier finaliste de l’US Open. Son adversaire en demi-finale, vendredi à New York, l’Espagnol Rafael Nadal, a abandonné en raison d’une blessure au genou. Del Potro avait remporté les deux premiers sets 7-6 (7/3) et 6-2 lorsque Nadal, touché au genou droit, a jeté l’éponge. L’Espagnol, tenant du titre, a été soigné à deux reprises, une fois dans le premier set, une autre dans le second, avant de renoncer. La rencontre avait commencé depuis deux heures.

Troisième joueur mondial, del Potro, 29 ans, a remporté l’US Open en 2009. Il compte 22 titres à son palmarès.

La deuxième demi-finale, prévue plus tard, oppose le Serbe Novak Djokovic (ATP 6), vainqueur en 2011 et 2015, au Japonais Kei Nishikori (ATP 19), finaliste en 2014.

