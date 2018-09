Tour d’Espagne – Bjorg Lambrecht, 4e vendredi, retourne samedi à la maison

Bjorg Lambrecht a terminé quatrième vendredi de la 13e étape du Tour d’Espagne. « Je ne pensais pas que j’aurais pu obtenir un aussi beau résultat », a reconnu le coureur Lotto Soudal, qui figurait dans le groupe de tête de 32 hommes. « J’ai comme d’habitude suivi le conseil de Maxime Monfort, qui m’a dit de rouler à mon rythme jusqu’au sommet et de ne pas appuyer directement sur la pédale des gaz au pied de la montée », a expliqué Lambrecht. « J’ai vu des gars comme Ilnur Zakarin passer devant moi mais j’en ai quand même dépassé quelques-uns en cours de route. Et beaucoup plus encore sur la fin de cette raide montée. »

Comme prévu, Lambrecht quittera la Vuelta samedi. « Ce sera ma dernière étape de cette course. Mon premier grand tour a été une expérience formidable. J’ai terminé deux fois dans les dix premiers et mes coéquipiers m’ont donné des conseils utiles. J’ai par exemple, appris que je devais parfois laisser rouler le groupe si un bon résultat n’était plus possible et économiser de l’énergie pour un autre jour. Maintenant, je vais me préparer pour le championnat du monde espoir. Je vais m’entraîner dans les Ardennes ou dans les Vosges pour garder le rythme en montée. Avant cela, je ferai tout mon possible dans ma dernière étape de la Vuelta. »

Source: Belga